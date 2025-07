Il Fiumicino rinnova l’impegno del calcio femminile, con il via ufficiale alle iscrizioni per le ragazze nate dal 2010 al 2015, in virtù della stagione 2025-2026. Quest'ultime, comprendenti nelle categorie Under 12 e Under 15, sono ormai un punto cardine delle giovanili rossoblu. A dimostrazione di ciò, un crescente interesse che con il passare del tempo vede il settore rosa sempre più in ascesa. All'interno del progetto, in particolar modo, saranno presenti allenamenti strutturati - tre a settimana - per crescere sia sul campo che nella passione sportiva. Così come sarà garantita una formazione tecnica mirata, sotto la guida di tecnici specializzati, con le quali le aeroportuali potranno sviluppare coordinazione, tattica e spirito di squadra in un ambiente dedicato e sereno. Spicca, infine, la novità del ritiro estivo che si svolgerà in Umbria da mercoledì 10 a sabato 13 settembre prossimo.

DATE E MODALITÀ D'ISCRIZIONE. Gli Open Day si terranno presso l’impianto “Piero Garbaglia” (Via Redipuglia 2, Fiumicino) nei giorni di martedì 2, giovedì 4, venerdì 5 e martedì 9 settembre. Per informazioni è possibile contattare Roberto al 339-5896369 o Sara al 331-4030197. In alternativa ci si può recare direttamente in segreteria nei seguenti orari: lunedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 10 e dalle 15.30 alle 19.30 e il venerdì dalle 15.30 alle 19.30.

