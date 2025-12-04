Un fine settimana dal sapore agrodolce per il Fiumicino, che raccoglie una sola vittoria nei vari impegni delle giovanili, ma un successo dal peso specifico enorme. A firmarlo sono gli straordinari ragazzi dell’Under 15, capaci di superare di misura la capolista e di rilanciare con forza le proprie ambizioni d’alta classifica. I classe 2011 continuano a stupire. In un weekend in cui nulla sembrava girare per il verso giusto, sono riusciti a illuminare la due-giorni di gare con una prestazione di carattere, qualità e maturità. L’1-0 sull’Accademia Gialloazzurri non è solo un trionfo, ma un segnale: questa squadra c’è, lotta e vuole restare agganciata alla vetta, ora distante appena un punto. Decide Tocci in una partita intensa, che conferma la solidità dello spogliatoio e la sua crescita costante.

GLI ALTRI RISULTATI DEL WEEKEND. Under 19 Elite, Fiumicino-Vigor Perconti: 0-2. Sconfitta interna per i più grandi, che non riescono a piegare una solida Perconti e devono rimandare l’appuntamento con i punti.

Under 17 Regionale, Montespaccato-Fiumicino: 2-1. A segno Franciosini, ma non basta per evitare la sconfitta in una gara equilibrata.

Under 16 Regionale, Accademia Gialloazzurri-Fiumicino: 3-2. Match combattuto e ricco di emozioni. In gol Casnici e Tiberi, ma i padroni di casa riescono a spuntarla.

Under 14 Elite, Fiumicino-Spes Montesacro: 1-2. È Pedone a segnare per i rossoblù, che però non riescono a completare la rimonta.

