Si è chiusa nel migliore dei modi l’edizione 2025/2026 del V Memorial Busato, la manifestazione che ormai da cinque stagioni accompagna il percorso dei ragazzi della scuola calcio del Fiumicino durante il periodo natalizio. Quest'ultimo, è ormai un appuntamento atteso e molto sentito da società, famiglie e addetti ai lavori. Nel corso dello scorso weekend, presso l’impianto Sporting Center, si sono disputate le fasi finali del torneo, che hanno assegnato i titoli di campioni nelle diverse categorie, al termine di giornate ricche di entusiasmo, sportività e grande partecipazione sugli spalti. Enorme soddisfazione per i gruppi di casa, protagonisti fino all’ultimo atto della competizione. I 2017 e 2018 hanno confermato il loro valore riuscendo a conservare le coppe, imponendosi nelle rispettive categorie e regalando nuove gioie alla società. Percorso di altissimo livello anche per i 2013, che dopo una cavalcata importante si sono arresi soltanto in finale, dimostrando carattere, qualità e spirito di squadra. Il Memorial Busato dimostra ancora una volta come non sia solo un torneo, ma un vero momento di crescita e condivisione, capace di unire il lato competitivo ai valori fondamentali dello sport giovanile.

