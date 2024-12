Grande festa venerdì scorso per omaggiare la formazione Under 19 della Sorianese che nei giorni scorsi ha raggiunto la salvezza nel campionato regionale aggiudicandosi il playout casalingo contro la Pescatori Ostia. Obiettivo centrato quindi per i ragazzi di mister Valentini che dopo un difficile avvio sono cresciuti sino a raggiungere i playout per poi vincere il match decisivo. E il club del presidente Porta ha omaggiato i suoi ragazzi con questa bella festa con una conviviale fatta in “casa” presso lo stadio “Celso Perugini” di Soriano nel Cimino. Felicissimi i ragazzi per questo riconoscimento e contenti anche tutti i dirigenti che a maggior ragione dopo la promozione della prima squadra in Eccellenza tenevano moltissimo ad avere la Juniores nell’ambito del campionato regionale.

