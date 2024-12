La Favl Cimini Viterbo è pronta ad accogliere nuovi talenti per la stagione 2024/25. Il club ha infatti organizzato due eventi imperdibili per i giovani calciatori che desiderano entrare a far parte delle squadre e della Scuola Calcio gialloblu.

RADUNO DI SELEZIONE JUNIORES UNDER 19. Sono invitati a partecipare tutti i calciatori nati a partire dal 1° gennaio 2005. Il raduno sarà l’occasione per mettersi in mostra davanti agli allenatori e per provare a conquistare un posto in rosa. L’appuntamento è per domani alle ore 19 al Pinovo Sporting Center, Via Pian del Nero - La Quercia, Viterbo. La Juniores Under 19 aiuta i ragazzi a sviluppare doti importanti come il lavoro di squadra, la disciplina e il sacrificio. Questa categoria rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita di un giovane calciatore. In questa fase, i ragazzi tra i 17 e i 19 anni si confrontano con un livello di gioco più alto e iniziano ad affacciarsi al calcio vero e proprio. Il campionato poi è avvincente e combattuto e le partite sono intense e spettacolari, con un livello tecnico in costante crescita.

«Per molti giovani la Juniores Under 19 rappresenta un trampolino di lancio verso il professionismo - afferma Federico Tessicini, allenatore della Favl Cimini Viterbo Under 19 - ma anche per chi non ha ambizioni professionistiche, rappresenta un’esperienza formativa importante. In questa fase i ragazzi imparano a gestire la pressione, a confrontarsi con avversari di valore e a giocare con grinta e determinazione. Una vera scuola di vita».

OPEN DAY ESORDIENTI 2012 E 2023. L’open day è rivolto ai bambini nati nel 2012 e nel 2013 che vogliono avvicinarsi al calcio in modo divertente e sicuro. Durante l'evento, i bambini potranno giocare, divertirsi e conoscere i nostri istruttori. L’appuntamento è per giovedì alle ore 17.30 al Pinovo Sporting Center, Via Pian del Nero - La Quercia, Viterbo. La Scuola Calcio è ben più che un semplice luogo dove allenarsi e giocare a calcio. È un ambiente speciale dove i bambini e i ragazzi possono crescere e formarsi come persone, imparando valori importanti come il rispetto, la collaborazione e il fair play.

«La passione per il calcio è il motore di ogni Scuola Calcio - spiega il responsabile della Scuola Calcio della Favl Cimini Viterbo Roberto Valeri - ma non si tratta solo di insegnare le tecniche e le tattiche di questo sport, bensì di formare veri sportivi. L’obiettivo principale è far sì che i bambini si divertano e si appassionino al calcio, scoprendone i valori più profondi e il suo grande potere di aggregazione».

Per informazioni: settoregiovanile@fcviterbo.it – 3388849357 - www.fcviterbo.it.

