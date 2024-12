La Favl Cimini Viterbo è lieta di comunicare il via ai raduni selettivi per giovani calciatori, programmati per i giorni lunedì 8 e mercoledì 10 luglio. Le selezioni sono rivolte agli atleti nati negli anni dal 2008 al 2012 e rappresentano un'importante occasione per entrare a far parte del settore giovanile del club, con la possibilità di essere destinati ai campionati regionali e provinciali.

IL CALENDARIO DEI RADUNI. Lunedì 08/07/2024 ore 18: Unde 16 e Under 17 (nati dal 01/01/2008 al 01/07/2010).

Mercoledì 10/07/2024 ore 18: Under 14 e Under 15 (nati dal 01/01/2010 al 01/07/2012).

I raduni si terranno presso il Pinovo Sporting Center, situato in via Pian del Nero a La Quercia (Viterbo). I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento e certificato medico agonistico in corso di validità.

LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. I giovani calciatori dovranno essere accompagnati da un genitore, che dovrà sottoscrivere un esonero di responsabilità. È necessario un certificato medico agonistico valido per garantire che gli atleti siano in condizioni fisiche adeguate. Gli atleti già tesserati come Giovani Dilettanti con altre società dovranno presentare il nulla osta societario per la regolarità dell'iscrizione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Favl Cimini Viterbo all’indirizzo email settoregiovanile@fcviterbo.it oppure al numero 3388849357.

Questo evento offre una grande opportunità per i giovani talenti del calcio, in un ambiente competitivo e stimolante, che punta a fornire una formazione completa sia negli aspetti tecnici che tattici del gioco.

