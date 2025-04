Il mese di aprile porta sempre con sé, almeno a livello giovanile, i primi verdetti. In casa Fiumicino si può festeggiare. Se la squadra maggiore, nel girone A di Eccellenza rimane aggrappata alla matematica per non retrocedere in Promozione, i più piccoli se la passano decisamente meglio. Stoica Under 18, che batte per 4-0 il Celleno in trasferta e si aggiudica la partecipazione agli imminenti playoff. I ragazzi di mister Piccolo dominano una gara in lungo e in largo, grazie ad una prestazione magistrale espressa sul terreno di gioco ospite. Due gol per tempo bastano per archiviare tre punti importanti, contro la terzultima della classe. Aprono al 30' Di Lemma e al 44' una sfortunata autorete avversaria, mentre al 77' e all'80' ci pensano Busato e De Giorgi a mettere la parola fine alla partita.

Esulta anche l'Under 14, vincitrice del campionato regionale e prossima all'Elite, addirittura con tre giornate d'anticipo. Questo grande risultato, giunto soltanto dopo il recente successo per 2-0 sul campo del Dlf - maturato per merito delle reti al 24' di Duhani e al 28' di Rufo - è la conclusione di una stagione fantastica. Un dominio netto e la dimostrazione di ciò è l'aver avuto nelle 23 gare disputate il miglior attacco, con 80 gol segnati (3,48 di media); la miglior difesa, con soli 9 gol subiti (1 concesso ogni 179') e la miglior differenza reti (+71).

