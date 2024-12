Domani alle ore 17 sul campo neutro di Monterosi si gioca la finalissima della Coppa Provincia Viterbo per la categoria Under 19.

A contendersi l’ambito trofeo le compagini del Canale Monterano e del Ronciglione United arrivate rispettivamente al secondo e terzo posto nella regular season e che nelle semifinali hanno battuto per 3-2 l’Atletico Capranica e il Manziana sfruttando al meglio il fattore campo. In campionato nei precedenti lo scorso 1° novembre il Ronciglione superò i rivali in casa per 1-0 con la rete di Mecucci mentre nella sfida di ritorno disputata a Canale il 17 febbraio si imposero per 1-0 i locali con il gol di Cappelli. Una finalissima che si preannuncia quindi all’insegna dell’equilibrio. In caso di parità al 90esimo verranno giocati due supplementari da 15 minuti e se persisterà la parità il trofeo verrà assegnato con i tiri di rigore. Nella passata stagione si laureò campione della Coppa Provincia Under 19 la formazione della Sorianese. Direzione del confronto affidata all’arbitro Flavio Rossi della sezione di Viterbo.

Sempre domani a Monterosi alle ore 10.30 finalissima della Coppa Provincia Under 14 con il confronto tra l’Anguillara e il Fabrica che hanno concluso le loro stagioni regolari ai secondi posti nel gironi A e B vinti rispettivamente a Virtus Marina San Nicola e Calcio Tuscia. Dirige la finale Domenico Falvo di Viterbo.

