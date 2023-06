Ottima notizia per il settore giovanile del Civitavecchia Calcio 1920. Nell'ambito della partecipazione alla seconda edizione del trofeo Benedetto Piras, organizzato dal Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgerà in provincia di Cagliari, per la precisione a Castiadas, da lunedì al 16 giugno, compare anche il nome di un ragazzo della cantera nerazzurra all’interno della rappresentativa Under 15. Si tratta di Daniele Rotelli, che si trova nella lista dove sono presenti 20 giocatori che faranno parte del gruppo del selezionatore Gianfranco Pesci. Un’importante vetrina per Rotelli, classe 2008, che qualche mese fa ha avuto la possibilità di svolgere un provino con il Pescara e che, lo scorso aprile, è stato convocato per prendere parte al Trofeo delle Regioni. Il giovanissimo talento ha iniziato a giocare a calcio con la Csl Soccer alla tenera età di quattro anni e mezzo fino ai 9 anni, poi l’avventura romana alla Scuola Calcio dell’As Roma. A 11 anni Rotelli decide di tornare a casa giocando con i suoi compagni e amici del Dlf e dopo un paio di anni passa al Civitavecchia Calcio 1920.

