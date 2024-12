Nel trascorso fine settimana sono stati assegnati altri due trofei nelle varie competizioni della Coppa Provincia Viterbo organizzata dalla Delegazione Provinciale Figc di Viterbo. Dopo i titoli vinti dal Pianoscarano Under 17 (in finale 5-1 contro il Montefiascone) e alla Supercoppa Under 14 (successo per 4-3 del Calcio Tuscia sul Marina San Nicola) ci sono state le affermazioni dell’Anguillara nella Coppa Provincia Under 14 e del Ronciglione United nella Coppa Provincia Under 19. Queste due finali si sono giocate domenica sul sintetico del “Martoni” di Monterosi.

A livello di Under 14 affermazione dell’Anguillara per 1-0 sui pari età del Fabrica Calcio Giovanile con il match che è stato deciso dalla rete di Paciotta.

L’Anguillara Under 14 è campione della Coppa Provincia

Sempre per 1-0 è finita la sfida della catgoria Under 19 con il Ronciglione che si è imposto contro il Canale Monterano grazie alla rete di Giorgio Casini. Grande presenza di pubblico per le due sfide con entusiasmo infinito per i team dell’Anguillara e del Ronciglione. Nel fine settimana si giocheranno le finali delle restanti competizioni indette e organizzate dalla Figc di Viterbo con l’assegnzione della Coppa Provincia di Terza Categoria (finale Real Tolfa-Tarkna Tarquinia), della categoria Under 16 (finale Tolfa-Cura Calcio) e della categoria Under 15 che proporà la finalissima tra il Celleno e il National Soccer.

©RIPRODUZIONE RISERVATA