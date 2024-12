Continua la marcia trionfale dei verdazzurri di Simone Sale, che conservano il primo posto in classifica a cinque lunghezze dalla seconda, il Santa Marinella .

Gli Under 19 del Cerveteri espugnano il campo del DLF per 1- 2, grazie ai gol di Spada e Timperi.

Per i baby cervi, quindi, è un periodo molto positivo, che obbliga a fare attenzione alle prossime sfide, quando al termine della regular season mancano cinque gare.

«Ci vuole molta concentrazione, è un momento per noi in cui serve tanta testa - ha sottolineato mister Sale - . Ai miei ragazzi ripeto che dobbiamo essere concentrati e molto prudenti. Non dobbiamo snobbare gli avversari, a partire dalla prossima sfida casalinga contro il Sabazia. Cinque punti di vantaggio dalla seconda e sei dalla terza non sono molti, ma ci permettono di gestire un vantaggio con la massima tranquillità. Sono certo - ha concluso l’allenatore del Città di Cerveteri - che i ragazzi non si distrarranno, anche se le gare che ci attendono non sono tutte facili».

Per i verdazzurri, con la migliore difesa dal torneo, sarà necessario portarsi alle prossime cinque gare rimanenti con la stessa voglia con la quale vincono da oltre due mesi.

Scendendo di categoria, gli Under 17 di Danilo Rinaldi liquidano senza patemi il MCO Calcio per 5 -0.

In rete Otello, Murabito, Bucci, Bruno e Rosolino, che domano un avversario modesto, che ha prodotto poco o niente.

Ha riposato l'Under 15, mentre è arrivata una sconfitta pesante per l'Under 14 che deve inchinarsi a un vivace MCO che vince in casa per 4-1.

