QUI UNDER 19 ELITE. Un Tor di Quinto corsaro al Tamagnini sconfigge gli Under 19 nerazzurri di mister Eusepi. Primo tempo equilibrato tra le due squadre che creano molte chance per cercare di passare in vantaggio ma alla rete ospite di Savelli riesce a rispondere dal dischetto Converso, nel secondo tempo un 1-2 terrificante dei rossoblu con Cerrato e ancora Savelli ad inizio ripresa porta il risultato a favore degli ospiti che, se non per un palo colpito dal subentrato Pane, espugnano il Tamagnini 1-3.

QUI UNDER 17 ELITE. I 2008 del tecnico Pane ottengono una vittoria importante sul campo dell’Ostiantica per 1-3. Partita non semplice per i nerazzurri che resta equilibrato per molti minuti sino al vantaggio di Marcelletti che manda i suoi negli spogliatoi sul vantaggio ospite che sfiorano il raddoppio ma rischiano anche di subire l’1-1; nel riavvio di gara il Civitavecchia rientra meglio in campo ed un super Marcelletti realizza la doppietta personale dopo soli 2 minuti, riaccorciano le distanze i padroni di casa con Marino dopo poco e Monaldi è chiamato agli straordinari tenendo i suoi sul vantaggio, Di Tata dagli 11 metri sul finale segnerà l’1-3 che chiude la gara e riporta i nerazzurri alla vittoria.

QUI UNDER 16 ELITE. Tornano a vincere i nerazzurri 2009 di mister Fabrizio Boriello sul campo della Petriana per 0-2. Grande prestazione da parte del Civitavecchia che spreca molto mancando alcune occasioni anche 1 contro 1 col portiere avversario, non riuscendo a concludere al meglio, ci penserà l’ormai solito Chierchia, in gol da 4 giornate consecutive che con scaltrezza supera l’estremo difensore avversario nella seconda metá del primo tempo; nella successiva frazione di gioco la Petriana riparte meglio ma i nerazzurri fanno buona guardia concedendo poco agli avversari e chiudendo, nel finale, la gara con Mareschi che si avventa su un fallo laterale destinato al portiere casalingo su cui l’attaccante si avventa e segna lo 0-2 che regala ai ragazzi di Boriello i 3 punti dopo un mese di febbraio molto complesso.

QUI UNDER 15 ELITE. I 2010 di mister Michesi sfiorano la vittoria contro l’Ostiamare ma si devono accontentare dello 0-0. Il primo tempo del match è molto combattuto in una sfida giocata per lo più a centrocampo, l’Ostiamare è pericolosa su un paio di calci piazzati eppure, l’occasione più ghiotta l’avrà invece il Civitavecchia con un uno-due di Vannacci assieme a Fronti che si ritrova in area di rigore e viene atterrato da un difensore avversario ma per l’ arbitro non ci sono gli estremi per concedere il penalty alla formazione nerazzurra; nel secondo tempo l’Ostiamare deve chiudersi nella propria metà campo per ripartire in contropiede ma i padroni di casa fanno girare a vuoto gli ospiti biancoviola sfiorando il gol in almeno 4 occasioni da gol con Vannacci, La Rosa , Fronti e Forlino ma nessuno di essi riuscirà a smuovere le reti, col match che si conclude con un pareggio senza gol.

QUI UNDER 14 ELITE. Secondo pareggio consecutivo per i 2011 di mister Galardo tra le mura amiche contro l’Ottavia, terminato col risultato di 0-0. Il Civitavecchia gioca bene e crea molto per tutta la partita, mettendo alle strette l’Ottavia che fa fatica a rendersi pericolosa per i 90’ di gioco, nerazzurri che sprecano tanto con Bernabei che a porta vuota colpisce il pallone mandandolo sopra la traversa e un’altra in cui i ragazzi di Galardo su un calcio piazzato chiamano il portiere avversario a compiere una parata di altissimo livello per negare la gioia del gol e della vittoria ai padroni di casa che, nonostante il pari per 0-0 e la situazione in classifica, continuano a credere nella salvezza.

