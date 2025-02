Il settore giovanile del Civitavecchia nell’ultimo fine settimana ha ottenuto una sola vittoria, tre sconfitte e un pareggio.

UNDER 19 ELITE. Gli Under 19 Elite di mister Eusepi conquistano il primo posto in solitaria realizzando un poker ai danni dell’Aurelia Antica Aurelio. È un match senza alcuna storia per i nerazzurri Nerazzurri che sconfiggono il fanalino di coda tra le proprie mura amiche realizzando 2 reti per un tempo ciascuno: nel primo sono Buffone e Verde a mandare il Civitavecchia sul doppio vantaggio al ritorno negli spogliatoi mentre nella seconda metà di gara Di Riso e Astorelli si uniscono alla festa segnando entrambi due grandi gol che permettono ai ragazzi di Eusepi, dopo il pareggio dell’Urbetevere sul campo del Savio, di restare primi in classifica ma stavolta in solitaria.

UNDER 17 ELITE. Partita rocambolesca tra gli Under del tecnico Pane e la capolista Romulea che al termine di essa viene vinta dagli ospiti rosso amaranto. Avvio faticoso per i nerazzurri che subiscono 2 reti nei primi 5’ di gioco, entrambe realizzate da Giovannetti portando in doppio vantaggio la Romulea ma il Civitavecchia, riesce ad accorciare le distanze sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Ferretti, autore del suo primo gol in stagione; nel miglior momento dei padroni di casa la Romulea riallunga con Valentini nei minuti di recupero del primo tempo; nell’altra metà di gara Mauro e Monaldi, i due estremi difensori delle squadre non permettono al risultato di cambiare fino all’ottima azione personale di Di Tata che permette ai nerazzurri ancora di accorciare e di dare vita ad un forcing finale che però, non avrà gli effetti sperati: la Romulea esce vittoriosa dal Tamagnini per 2 reti a 3.

UNDER 16 ELITE. Arriva la prima sconfitta per i nerazzurri allenati dal tecnico Boriello nel 2025 sul campo del Campus Eur che vince di misura per 1-0. Civitavecchia che ha in maniera immediata una grande occasione con Sargolini non sfruttata a dovere in una partita che sarà molto “maschia” sul piano gara con poche azioni da una parte e dall’altra e ritmi fisici al centro del campo; il guizzo vincente lo trova al 74’ la formazione bianconera con Leone che, su una respinta dopo un calcio di punizione parato dall’estremo difensore nerazzurro è il più lesto di tutti a trovare il gol; forcing finale per i nerazzurri che hanno 2 chance per realizzare il pari ma che non trovano il risultato sperato; si ferma a 9 la striscia di risultati utili consecutivi per i ragazzi di Fabrizio Boriello.

UNDER 15 ELITE. Finisce in parità la sfida tra la capolista Savio ed i nerazzurri di mitser Michesi in un pirotecnico 4-4. Entrambe le squadre hanno subito un’opportunità per trovare il gol del +1 che però arriva più tardi con i padroni di casa del Savio che trovano la rete col tap-in vincente di Tacchi, pareggio che arriva poco dopo su una spizzata vincente di Menichetti su un piazzato di La Rosa, protagonista di giornata essendo stato l’autore degli assist di tutti e 4 i gol realizzati dal Civitavecchia, che segna l’1-2 nella medesima maniera con stavolta capitan Hyka ad essere il marcatore e sul finale di primo tempo Civitavecchia trova il terzo gol stavolta con Zeno. Nella ripresa Basili accorcia le distanze per il Savio ma ancora Menichetti le riallunga sempre su un cross del numero 8 La Rosa, nel finale di gara i padroni di casa riacciuffano in maniera insperata i nerazzurri con uno splendido gol di Sambucaro e Tassone, su calcio di punizione leva la gioia ai ragazzi di Michesi di vendicare la sconfitta dell’andata realizzando il 4-4 su cui la partita volge al termine.

UNDER 14 ELITE. Gli Under 14 di mister Galardo vengono sconfitti tra le mura amiche dalla Dabliu per 4 reti a 1. Una brutta prestazione per i nerazzurri che creano poco e si fanno mettere con le spalle al muro dagli ospiti blu arancio con Innella e Paolella che portano la Dabliu a fine primo tempo sullo 0-2 sfiorando anche il terzo gol; nella ripresa c’è un moto d’orgoglio per i ragazzi del tecnico Galardo che rialzano la testa con Tedesco ma gli ospiti riprendono subito a macinare gioco e, nell’ultima parte del match realizzano la terza rete con Contardi che spegne le speranze di rimonta raggiunto da Bellomo nei minuti di recupero che segna l’1-4 a favore della Dabliu.

