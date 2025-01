UNDER 19 ELITE. L’Under 19 Elite di mister Eusepi continua a vincere, stavolta a farne le spese è il Santa Marinella per 2 reti a 1 in un derby molto equilibrato. È una sfida di grande importanza per entrambe le squadre, il Civitavecchia per restare in scia della vetta della classifica mentre il Santa Marinella per cercare di scalare le posizioni nella zona playout: sono i rossoblu ad approcciare meglio la prima parte sfiorando il vantaggio con 2 dei tanti ex di questa sfida con Alessi e Monteneri mentre i nerazzurri fanno fatica a sviluppare il proprio gioco grazie ad un’ottima retroguardia ospite, col primo tempo che finisce 0-0. Seconda metà di gioco dove i nerazzurri di Eusepi rientrano meglio dagli spogliatoi e trovano al 55’ il vantaggio con la rete di Buffone confermandosi l’uomo dei derby, nata da un lancio lungo di Gervasoni che taglia la difesa ospite e permette al suo compagno di portare in vantaggio il Civitavecchia; che raddoppierà poco dopo con Bertini che in tuffo realizza la rete del 2-0 su un ottimo cross dello stesso Buffone; ad accorciare le distanze ci pensa Brancaccio per il Santa Marinella che di testa, direttamente da un calcio di punizione riaccende le speranze per gli ospiti regalandoci un finale concitato dove però i nerazzurri riescono ad ottenere i 3 punti. Per i ragazzi del tecnico Eusepi questa è la quarta vittoria consecutiva in campionato ed è un risultato che al momento permette ai nerazzurri di posizionarsi al primo posto assieme all’Urbetevere aspettando la decisione del giudice sportivo sui fatti del match tra Grifone Calcio e Montespaccato.

UNDER 17 ELITE. Un rientro in campo sfortunato per gli Under 17 allenati dal tecnico Pane che escono sconfitti tra le proprie mura amiche per mano del Fonte Meravigliosa che vince di misura 0-1. I nerazzurri partono bene e vanno vicini a trovare il vantaggio con Marcelletti che sciupa una grossa occasione dopo pochi minuti, sarà la prima di varie chance per trovare la rete dello 0-1 che però non riescono mai ad essere catalizzate, colpendo anche un palo con Di Tata in un dominio della prima parte di partita che però porta le squadre a tornare negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Rientro in campo e trama del match non cambia: Rotelli da fuori area colpisce una traversa e al 58’ Pane dal dischetto colpisce la traversa esterna e la palla esce; padroni di casa che creano meno ma concretizzano al meglio la massima chance del match dopo solo 6 minuti dal penalty nerazzurro: dopo un dubbio tocco di mano in area, Fratocchi si incarica della battuta del rigore e porta in vantaggio gli ospiti; nerazzurri che tentano il forcing finale cercando almeno la rete del pari che purtroppo per i ragazzi di mister Pane non arriverà. Una sconfitta piena di rimpianti per gli Under 17 nerazzurri che hanno disputato forse una delle migliori prestazioni del proprio campionato senza ottenere nulla in cambio; questa domenica, con l’inizio del girone di ritorno sarà necessario cercare di cambiare totalmente pagina provando a vendicare, sempre al Tamagnini, la sconfitta dell’andata contro la Nuova Tor Tre Teste.

UNDER 16 ELITE. Gli Under 16 di mister Boriello chiudono il proprio bellissimo girone d’andata con una vittoria per 4-2 in casa ai danni del Cesano. Primo tempo al cardiopalma pieno di emozioni dove i nerazzurri trovano il vantaggio con Chierchia al 20’ premiando la grande azione dei compagni, pareggiano subito gli ospiti con Castrucci grazie alla trasformazione di una punizione dal limite, a rispondere alla rete degli arancionero ci pensa ancora Chierchia dal dischetto per riportare a +1 i suoi, ad allungare le distanze ci pensa Sargolini; risultato che sembra essere in ghiaccio ma all’ultimo secondo del primo tempo, il Cesano sfruttando un calcio d’angolo portano il risultato sul 3-2 con D’Ettore al rientro negli spogliatoi. Frazione di gioco successiva dove il Civitavecchia sembra intenzionato a voler chiudere definitivamente la pratica senza riuscirsi per svariate occasioni non sfruttando tre 1 contro 1 col portiere con Sargolini e Mareschi ma sarà, proprio quest’ultimo a mettere il punto esclamativo su questo match, realizzando il 4-2 per i nerazzurri per iniziare al meglio questo 2025. È stato un girone d’andata di assoluto valore per i ragazzi di mister Boriello che si ritrovano al terzo posto in classifica avendo vinto 8 delle 13 partite disputate, per mantenere salda questa posizione di classifica bisognerà subito riconfermarsi contro l’Ottavia nella prima sfida del girone di ritorno; all’andata i nerazzurri uscirono vittoriosi per 3 reti a 0 dal campo dei biancoblu.

UNDER 15 ELITE. Con un poker sul campo del Tor di Quinto i nerazzurri di mister Michesi chiudono il girone d’andata nel migliore dei modi. Il Civitavecchia disputando il primo tempo con un vento forte ma a favore si rende pericolosissimo in più occasioni con tiri da fuori area e calci da fermo, trovando il vantaggio con Vannacci di testa al 15’ e marcando il raddoppio con Giusti con una potente incornata su un calcio piazzato al 30’ dopo aver sfiorato più volte lo 0-2 con Fronti e Zeno in dei primi 45’ di gioco che sono un dominio nerazzurro. Nel secondo tempo il Tor di Quinto segna subito la rete che accorcia le distanze con Polinari abile a sfruttare un retro passaggio erroneo in una zona pericolosa di campo e fa 1-2; nonostante le condizioni meteo avverse i ragazzi di Michesi riescono comunque a controllare la gara mantenendo il vantaggio e ad un quarto d’ora dalla fine Michesi direttamente da calcio di punizione segna l’1-3 che spegne definitivamente gli entusiasmi dei padroni di casa, con l’1-4 di La Rosa su punizione che chiude di fatto il match. Una vittoria dominante su un campo non semplice in cui solo la Boreale ed il Cesano erano riuscite a tornare a casa con i 3 punti ma che certifica l’ottimo lavoro svolto dal gruppo del tecnico Michesi che si consolida al terzo posto e, già da domenica sul campo del Fonte Meravigliosa tenterà l’assalto alla seconda casella presieduta dal Trastevere Calcio a soli 2 punti di distacco.

UNDER 14 ELITE. Gli Under 14 Elite di Galardo non riescono ad uscire dalla crisi perdendo 2-0 sul campo del Club Olimpico Romano. Partita molto combattuta tra le due squadre in cui i nerazzurri non concretizzano svariate chance con Esposito che colpisce un palo e si fa ipnotizzare dal portiere in un serrato 1 contro 1 in 2 diverse occasioni; nonostante la sfortuna il Civitavecchia continua l’assalto alla porta del Club Olimpico Romano senza riuscire a segnare e nel finale di primo tempo Ciucci, attaccante degli arancio blu, porta in vantaggio il Club Olimpico Romano tornando negli spogliatoi sul punteggio di 1-0. Nei secondi 45’ i nerazzurri sfiorano il pari più volte con Carmignani che sciupa la più grande occasione del match colpendo con il tacco la sfera ma l’estremo difensore casalingo gli nega la gioia del pari; arancio blu che sfiorano la rete del raddoppio ma Pernici è chiamato in cause più volte attuando delle parate di grande importanza tenendo in vita i suoi che però non riescono a rispondere al meglio dopo aver perso anche un po’ di speranza dopo le grosse opportunità non concretizzate; il Club Olimpico Romano sempre nel finale di gara chiude definitivamente la partita grazie a Damiani che ruba un pallone vagante sulla trequarti area nerazzurra, ritrovandosi a tu per tu col portiere stavolta sconfiggendolo, regalando la vittoria ai suoi per 2 reti a 0. Questo, per i ragazzi di mister Galardo, è stato un girone d’andata molto difficile, chiudendolo con un solo punto in saccoccia all’ultimo posto in classifica avendo sciupato molte chance per fare punti durante queste 13 partite ma già da questo sabato, in casa contro il Grifone Calcio secondo in classifica, cercheranno di strappare punti preziosi per una lotta salvezza che sarà più viva che mai da qui fino alla fine della stagione.

(Articolo in collaborazione con Simone Iacomelli).

