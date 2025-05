Risultati a specchio ma che sorridono ad entrambi le formazioni nerazzurri infatti, la selezione U15 di mister Michesi ha sconfitto il Fonte Meravigliosa in un gremito Tamagnini per 3-1, con una prestazione dominante sotto tutti i punti di vista mentre, nel tardo pomeriggio nella cornice del “Angelo Sale” di Ladispoli, gli U17 di mister Pane hanno ribaltato i pronostici della vigilia sconfiggendo nel derby l’Academy Ladispoli per 1-3 ottenendo una salvezza dopo un percorso pieno di insidie che però, ha portato ad un finale felice per l’importante risultato raggiunto.

Tutta la famiglia nerazzurra del Civitavecchia Calcio 1920 ringrazia e si complimenta con entrambi i gruppi U17 e U15 per i risultati fondamentali raggiunti nella giornata di ieri e per tutta la stagione appena conclusasi con una nota molto lieta.

U15

Civitavecchia Calcio 1920 3 - Fonte Meravigliosa 1

(Vannacci doppietta, Fronti)

U17

Academy Ladispoli 1 - Civitavecchia Calcio 1920 3

(Marcelletti, Segoni, Di Tata)

