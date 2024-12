Sempre più in alto il Cerveteri targato Under 19 che vince in casa, battendo il Pianoscarano 3 -0, confermandosi in vetta, con alle spalle Santa Marinella e W3 Maccarese, rispettivamente a 5 e 6 punti.

Momento positivo per i verde azzurri che a sei giornate dal termine sono vicini a festeggiare il salto negli Elite, un traguardo mai avvenuto nella storia.

Intanto si pensa a lavorare, e la vittoria di domenica, siglata da Bonelli, Giacinti e Spada, è la riprova dello spessore dei baby cervi, elogiati dal presidente Andrea Lupi.

«Ci stiamo togliendo delle grandi soddisfazioni, siamo primi, ma non abbiamo vinto nulla. Dobbiamo lottare - commenta il patron - mancano sei gare, ci vuole concentrazione, gli ricordo di non abbassare la guardia. Sono contento di loro , come di tutte le altre formazioni che ci stanno regalando delle sensazioni positive».

Vince e convince l'Under 17 di Danilo Rinaldi, che espugna il Vittoria Roma per 1-3.

Per i cervi in rete Murabito e doppietta di Curzi. Una bella partita, si è vista una squadra in salute che ha fatto molto possesso di palla.

«Si siamo contenti - dice il mister - gli ultimi successi ci hanno galvanizzato e riportato nelle posizioni che più meritiamo. Mi auguro di concludere il campionato più in alto possibile, cercheremo di finirlo al meglio».

Vittoria per l’Under 16 che domina a Palocco, concludendo il match 1-3.

In rete Borioni,Accoroni e Gasparin.

Pareggio per l'Under 14 che al Galli, di fronte l’Anguillare, non va oltre il pareggio. 1- 1 il risultato finale, la sigla verde azzurra è di Malugani.

