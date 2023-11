Girone B del campionato Under 14 Provinciale nel segno della giovanissima compagine del Calcio Tuscia allenata dall’esperto Massimo Baggiani. Il team caro al patron Patrizio Fimiani viaggia che è una bellezza e sin qui ha messo a segno un percorso cristallino con la larga vittoria per 12-0 sul terreno del Celleno nel match di esordio, poi nella seconda giornata c’è stata l’affermazione casalinga per 3-1 sul Tarquinia, nel terzo turno la conferma con il 2-0 esterno contro il Cura Calcio. Poi nella quarta giornata la vittoria interna per 3-1 sul Fabrica e che ha preceduto il match di domenica scorsa, ininfluente per la classifica visto che il Viterbo Fc gioca fuori graduatoria (i suoi match non danno punti né a lei né alle avversarie) e la gara è terminata 2-2 con lo staff tecnico che ha approfittato dello spirito amichevole del confronto per far giocare qualche sotto età e chi aveva avuto meno spazio in questo inizio di stagione. Sulla scia del Calcio Tuscia resta un’ottima Sorianese ancora imbattuta e che al momento è la principale antagonista del team del capoluogo.

