Babbo Natale al campo dell'Aranova Calcio è arrivato in slitta, in un’atmosfera calda e avvolgente, con oltre 200 bambini che hanno creato l'albero con luci e telefonini. La società del presidente Andrea Schiavi ha voluto, come da tradizione, festeggiare il Natale insieme alle famiglie. Allenatori, istruttori e dirigenti hanno preso parte alla festa di fine 2023, costellata da ottimi risultati in ambito giovanile. Oggi Aranova, dopo qualche anno di esperienza, può considerarsi un centro di settore calcistico all'avanguardia. I numeri sono dalla loro parte, con oltre 400 iscritti nelle varie squadre dai bambini della Scuola Calcio ai ragazzi dell’Under 19, un risultato che premia il lavoro di quest anni.

«Sì, siamo contenti della stagione che si chiude, un 2023 ricco di successi - ha riferito il vicepresidente Rinaldo Tognazzi - nel corso degli anni da parte di tutti, istruttori e dirigenti, è stato fatto un lavoro mirato alla crescita e oggi, vivaddio, ne siamo molto felici. I numeri ci danno ragione, nelle varie categorie ricopriamo un ruolo importante, segno che abbiamo fatto le cose giuste, con una lavoro apprezzato e molto positivo. Nel 2024 speriamo di fare altrettanto, siamo molto fiduciosi».

