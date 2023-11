CIVITAVECCHIA – Sono slittati di ulteriori trenta giorni rispetto alla data inizialmente indicata i termini concessi alla Porto Storico - società che fa capo a Giulio Schenone, patron di Medov - per presentare l’istanza di concessione demaniale in merito al procedimento relativo alla progettazione e costruzione del Marina Yachting al porto storico. La società, infatti, ha chiesto ed ottenuto una proroga dei tempi - che scadranno a fine novembre - per poter raccogliere tutta la documentazione necessaria a presentare la domanda, in considerazione della recente sentenza del Consiglio di Stato che ha di fatto rimescolato le carte in tavola, facendo ripartire da zero il procedimento chiuso dopo più di sette anni qualche mese fa. I giudici della VII sezione, ribaltando i pareri di Tar e Anac, hanno imposto all’Adsp di disporre nuovamente la pubblicazione della domanda di Porto Storico di Civitavecchia, “come era già avvenuto in precedenza, assegnando tuttavia preventivamente alla stessa Porto Storico un congruo termine per eventuali modifiche, tenuto conto del tempo trascorso - si legge - a tale adempimento preliminare alla pubblicazione, necessario ai fini conformativi, provvederà entro venti giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. All’esito di tale adempimento l’Autorità farà infine luogo alla nuova pubblicazione, in un termine che non può essere inferiore a trenta né superiore a novanta giorni e decorrente dalla presentazione della nuova proposta o dalla conferma da parte di Porto Storico della proposta precedente”. Terminata la procedura, quindi, dovrà essere aperta di nuovo la conferenza dei servizi per esaminare le diverse candidature che dovranno pervenire entro i termini, tra cui quella di Roma Marina Yachting che era risultata già vincitrice.

