CIVITAVECCHIA – È stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio la determinazione della Direzione infrastrutture e mobilità riguardante “Disposizioni per il sostegno allo sviluppo delle Infrastrutture portuali del Lazio. Partecipazione della Regione Lazio all'ammortamento di un prestito, fino all'anno 2041, contratto dall'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare Tirreno Centro Settentrionale”. Si tratta della prima tranche del finanziamento. Come si legge infatti nella determina, “al fine di favorire il completamento delle opere di grande infrastrutturazione portuale strategiche per il sistema logistico e trasportistico laziale, la Regione concede all’Adsp un contributo pari a 700.000 euro, a decorrere dal 2021 e fino al 2041, per la copertura degli oneri derivanti dalla contrazione di prestiti con la Banca europea degli investimenti concernenti gli interventi per il nuovo porto commerciale di Fiumicino e l’ultimo miglio ferroviario del Porto di Civitavecchia”.

