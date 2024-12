CIVITAVECCHIA – Ci si avvia a tutti gli effetti alla prossima stagione crocieristica, pronta ad entrare nel vivo a breve.

Si aprono infatti le buste relativamente all’avviso pubblico per l’affidamento in concessione demaniale marittima, per l'occupazione, l'uso e la gestione di 12 postazioni di 5,58 m² ciascuna ed area asservita di circa 20 m² , situati nel porto di Civitavecchia, in località "Largo della Pace", per lo svolgimento delle attività di informazione, promozione e vendita di proposte turistiche e servizi correlati.

Si va quindi alla verifica del tempestivo deposito, della correttezza formale, dell’integrità e della regolare chiusura e sigillatura dei plichi pervenuti e alla successiva apertura dei plichi regolarmente presentati, al fine di verificare la presenza delle buste richieste dal Disciplinare. La Commissione istruttoria procede quindi alla valutazione della documentazione con la predisposizione di una graduatoria per le imprese turistiche e due liste per le società di trasporto pubblico e per le Amministrazioni ed Enti pubblici partecipanti alla procedura. La durata della concessione è di quattro anni.

