CIVITAVECCHIA – In arrivo circa 2 milioni di euro per il p orto di Civitavecchia.

Sono stati infatti ripartiti, con decreto del vicepresidente del consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, 41 milioni di euro destinati a lavori per il miglioramento della competitività dei porti italiani e per rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno degli stessi.

Le risorse sono state assegnate a ciascuna autorità portuale per una quota parte dell'80% - pari a 32,8 milioni - con un criterio proporzionale all'imposta sul valore aggiunto effettivamente prodotta in ciascun sistema portuale e per il restante 20% - pari a 8,2 milioni - secondo un criterio perequativo inversamente proporzionale all'imposta prodotta in ciascun porto.

Per quanto riguarda Civitavecchia, sono stati destinati 1,4 milioni di euro nell’ambito della ripartizione quota perequativa, destinati alla manutenzione delle banchine del porto di Civitavecchia al fine di garantire la loro funzionalità; altri 537.858,91 euro, invece, sono quelli proporzionalmente spettanti per la ripartizione della dotazione del fondo annualità 2022.