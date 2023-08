CIVITAVECCHIA – Civitatours chiede l’intervento del Pincio, e in particolare del sindaco Ernesto Tedesco, per dirimere la questione legata all’area di parcheggio “Ex lavanderia” tra Varco Vespucci e largo della Pace. E questo a seguito di una lettera inviata all’Authority e rimasta senza risposta e, soprattutto, di una confusione che sta creando disagi, come spiega la società, all’attività svolta quotidianamente. «Dove dobbiamo far salire l’utenza crocieristica a bordo del nostri bus? - si chiedono da Civitatours - martedì mattina la Polizia di frontiera ha infatti vietato la salita dei paseggeri sui bus in sosta presso l’area ex lavanderia e la Polizia locale, presente nella zona, ha vietato la sosta temporanea dei mezzi in via Prato del Turco, non consentendo neanche la salita dei passeggeri». Una situazione derivante da un’ordinanza che però, a detta della stessa Civitatours già nei giorni scorsi, non sembra essere chiara. «L’area in questione - ricordano - è stata realizzata per evitare situazioni di congestionamento che in passato hanno comportato una sosta impropria sulla viabilità circostante». Ad oggi quindi Civitaours «non è in condizione di trovare un’area idonea a tale scopo - hanno concluso - in questa zona e vuole comunque operare nel rispetto delle norme».

©RIPRODUZIONE RISERVATA