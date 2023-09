CIVITAVECCHIA – È stato aggiudicato alla società Autolinee Pubbliche S.A.P. a r.l., con sede a Roma in Circonvallazione Clodia, il bando pubblicato a giugno scorso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale per il navettamento dei crocieristi nel porto di Civitavecchia. Un passaggio resosi necessario a seguito della decisione del Consiglio di Stato che, a gennaio, aveva confermato quanto già espresso dal Tar nel 2019 con l’accoglimento del ricorso dell’agenzia marittima e tour operator Medov.

Il servizio verrà svolto da Autolinee Pubbliche S.A.P. per una durata provvisoria di sei mesi, in attesa poi del bando per un affidamento di più lunga durata. L’importo complessivo è di poco superiore ai 600.000 euri: si tratta di 814.050,78 euro, di cui 606.165,57 euro per il servizio a corpo e 207.885,21 euro per somme a disposizione.

Nei giorni scorsi, invece, è stato pubblicato l’avviso relativo alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione demaniale marittima, per l'occupazione, l'uso e la gestione di 12 postazioni di 5,58 m² ciascuna ed area asservita di circa 20 m² , situati nel porto di Civitavecchia, in località "Largo della Pace", per lo svolgimento delle attività di informazione, promozione e vendita di proposte turistiche e servizi correlati.

La durata della concessione è di quattro anni con il canone annuo di concessione posto a base di procedura pari a 3.377,50 euro per il 2023. Eventuali soggetti interessati all’ottenimento in concessione della postazione ed area asservita potranno presentare apposita domanda secondo le modalità descritte nell’unito “Disciplinare di procedura ad evidenza pubblica” e nei relativi allegati, che dovrà pervenire all’Ufficio protocollo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale entro le ore 13.30 del 11 ittibre prossimo.

