CIVITAVECCHIA – L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale ha indetto una gara europea per l'assegnazione in concessione dei servizi di trasporto pubblico dei passeggeri delle navi da crociera che attraccano al porto di Civitavecchia. La concessione, che coprirà il periodo dal 2025 al 2041 senza possibilità di rinnovo, è volta a migliorare l’efficienza e la qualità dei collegamenti tra il porto e tre principali destinazioni: il varco di uscita Largo della Pace, la stazione ferroviaria di Civitavecchia, e l'Aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci.

I DETTAGLI DELLA GARA Il bando è dal valore complessivo di 84,8 milioni di euro, di cui 54,5 milioni soggetti a ribasso d’asta e 27,6 milioni riservati agli oneri della manodopera. La concessione include l’obbligo di fornire un servizio efficiente e puntuale, con particolare attenzione alla tratta più frequentata che collega le banchine di approdo delle navi da crociera a Largo della Pace, importante nodo di scambio.

LE STIME DEI PASSEGGERI Un punto cruciale del bando riguarda le stime sui passeggeri che utilizzeranno il servizio. Secondo il progetto di fattibilità, si prevede che circa il 35% dei passeggeri delle navi da crociera – oltre 1,1 milioni di persone all'anno basandosi sui dati del 2023 – utilizzeranno il collegamento tra le banchine e Largo della Pace. Questa cifra è fondamentale per la valutazione del numero minimo di veicoli richiesti per l’espletamento del servizio, stimato in 12 mezzi dotati di specifiche tecniche avanzate.

MODALITÀ DI REMUNERAZIONE La remunerazione del servizio varia a seconda delle tratte. Per il collegamento a Largo della Pace, il servizio sarà remunerato dall'AdSP tramite la riscossione del diritto di porto, con la preferenza accordata a chi offrirà il maggior ribasso percentuale sull’importo del rapporto tra il costo del servizio e il numero dei passeggeri. Per le tratte verso la stazione ferroviaria e l’aeroporto, la remunerazione avverrà attraverso la vendita dei biglietti, con punteggi assegnati a chi offrirà ribassi sui prezzi prefissati di 6 e 20 euro rispettivamente.

PROROGA DELLA CONCESSIONE ATTUALE Nel frattempo, la documentazione proroga fino alla fine dell'anno la concessione dell'attuale fornitore, Sap, e stabilisce rigorosi parametri di servizio. Tra questi, l’obbligo di movimentare circa 7.000 passeggeri al giorno durante i periodi di picco, garantendo un tempo massimo di attesa di 15 minuti per ciascun passeggero sottobordo.