CIVITAVECCHIA – È ospitata al porto di Civitavecchia la Nave Scuola “Brasil” della Marina del Brasile, nell’ambito della 39ª Campagna di Istruzione degli Guardiamarina. Domani e mercoledì, dalle 13 alle 18, la nave sarà aperta alla visita del pubblico. «Un’opportunità unica - spiegano dall’ambasciata brasiliana - per conoscere da vicino la vita a bordo, la missione di formazione dei Guardiamarina e la tradizione marittima del Brasile». Nei giorni scorsi è stata festeggiata a bordo, alla presenza delle autorità, la festa nazionale del Brasile in cui si celebra la dichiarazione di Indipendenza dal Regno Unito di Portogallo, Brasile e Algarve avvenuta il 7 settembre 1822.

