SANTA MARINELLA – Il sindaco Pietro Tidei e l'assessore allo Sport Marina Ferullo intervengono con una dichiarazione congiunta per fare il punto della situazione sulla piscina comunale, offrendo rassicurazioni e un aggiornamento sui prossimi passi.

L'amministrazione ha voluto rispondere ai dubbi sollevati dalla comunità a seguito della mancanza di comunicazioni nel periodo estivo.

“Di fronte a una prolungata inerzia che ha generato incertezze, avevo già espresso la mia intenzione di agire per tutelare l'interesse della nostra città, valutando ogni opzione, incluse le vie legali – ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei – Il nostro dovere è garantire che le promesse vengano mantenute e che un'opera così importante per la comunità venga portata a termine senza ulteriori ritardi.”

L'assessora Marina Ferullo ha poi fornito i dettagli operativi, sottolineando come la ferma presa di posizione dell'amministrazione sia stata basilare per sbloccare la situazione, in concomitanza con la ripresa delle attività degli uffici di Città Metropolitana, l'ente responsabile del finanziamento da parte del quale si è avuta piena collaborazione.

“Le rassicurazioni sono arrivate puntuali. Le tempistiche previste saranno rispettate, a patto che la ditta esecutrice, tornata finalmente sul cantiere, mantenga un ritmo di lavoro costante e diligente per recuperare il tempo perduto,” ha spiegato. L'arrivo dei blocchi prefabbricati, cruciale per il completamento, è atteso per novembre.

Il sindaco Tidei ribadisce che l'intero progetto procederà in piena conformità con i tempi imposti dal Pnrr, assicurando una costante e ferrea vigilanza dell'amministrazione su ogni fase dei lavori.

“Ringraziamo sentitamente Città Metropolitana per essersi resa immediatamente disponibile a risolvere questa incomprensione e ribadiamo la nostra piena fiducia nel loro operato,” ha concluso, sottolineando la collaborazione costruttiva tra gli enti per il bene della città.

