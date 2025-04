CIVITAVECCHIA – «Il porto del futuro lo stiamo costruendo ora, passo dopo passo, sotto gli occhi dei cittadini». Così il commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale Pino Musolino ha commentato un altro passo importante in avanti nei lavori di prolungamento dell’antemurale.

In particolare, in riferimento è alla calata del pietrame di fondazione, dalla prima nave, per la costruzione del prolungamento della diga antemurale.

«Un grande orgoglio e un’emozione fortissima - ha aggiunto Musolino - che condivido innanzitutto con tutti i miei collaboratori, con le imprese e le loro maestranze e con tutta Civitavecchia, perché il porto è, e vuole essere sempre di più, un grande attore di sviluppo, innovazione e occupazione a servizio delle persone che vivono e lavorano nei nostri territori».

Come già evidenziato ad inizio marzo, all’arrivo del primo cassone per il molo, «stiamo rispettando tutti i tempi programmati per realizzare opere che doteranno il porto di Civitavecchia di infrastrutture adeguate e necessarie per un ulteriore rilancio dello scalo in tutte le sue componenti di traffici, con un occhio sempre attento - ha concluso Musolino - alla transizione ecologica, alla sostenibilità e all'impatto ambientale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA