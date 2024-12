CIVITAVECCHIA – Si è tenuta nella sala Comitato dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale organizzato con la Escola Europea, la nona riunione del comitato tecnico della Transport Community alla presenza di rappresentanti dei paesi dei Balcani occidentali, Assoporti e Medports.

«Sono molto orgoglioso di aver ospitato, nella sede dell'ente - spiega il Presidente della AdSP MTCS Pino Musolino - la nona riunione del Comitato Tecnico della Transport Community, organizzazione internazionale dedicata alla mobilità e al trasporto. Ho voluto rimarcare - conclude il numero uno di Molo Vespucci - quanto i rapporti internazionali e la cooperazione siano di fondamentale importanza per lo sviluppo dei traffici, anche in una zona come quella della penisola balcanica in forte espansione, grazie all'integrazione dei diversi trasporti, sempre con un occhio attento alla salvaguardia e all'impatto ambientale».