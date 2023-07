CIVITAVECCHIA – L’acconto di 14,7 milioni di euro, pari alla metà del valore totale dei progetti finanziati, è stato erogato dal Mit a favore delle 12 Autorità di Sistema portuale che avevano presentato proposte di interventi per opere prioritarie. Serviranno a implementare, mettere in sicurezza e realizzare infrastrutture per lo sviluppo delle importanti aree portuali sia per merci che per passeggeri. Lo annuncia il Mit in una nota. In particolare, per quanto riguarda l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, si tratta di 2.741.000,00 euro per Civitavecchia, Darsena energetica grandi masse e 660.000 euro per Antemurale Cristoforo Colombo, ampliamento dell’antemurale 2° Stralcio. E di 1.509.000 euro per il nuovo porto commerciale di Fiumicino.

«Grazie all'ottimo lavoro del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in arrivo più di 4,9 milioni di euro per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale – ha commentato Davide Bordoni, coordinatore della Lega nel Lazio – questo è il cambio di passo del Mit per un'Italia che riparte a tutta velocità con innovazione ed efficienza».