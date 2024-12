CIVITAVECCHIA – L’iter per la realizzazione del nuovo Marina Yachting, ripartita da zero quando ormai si era ad un passo dall’avvio dei lavori, sta procedendo attraverso le diverse tappe burocratiche.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha infatti recentemente pubblicato il nuovo avviso relativo alla concessione demaniale per la costruzione e gestione dell'approdo turistico all'interno del Porto Storico. L’annuncio, pubblicato il 28 ottobre, resterà accessibile per le osservazioni pubbliche fino al 27 novembre. Successivamente, la documentazione raccolta sarà trasferita al Comune di Civitavecchia, che convocherà una nuova Conferenza dei Servizi per esaminare le proposte. Questo sviluppo segna un’importante tappa di una procedura che aveva subito una battuta d'arresto lo scorso anno. La vicenda ebbe un punto critico nell'agosto dell'anno precedente, quando una sentenza del Consiglio di Stato annullò la precedente concessione, obbligando gli enti coinvolti a ripartire da zero, un passo indietro che riportò il processo al 2016.

Allora, la concessione era stata assegnata a Roma Marina Yachting, joint venture tra Port Mobility e i Porti di Monaco. Tuttavia, la società Porto Storico di Civitavecchia, guidata da Giulio Schenone, aveva presentato ricorso, contestando l'iter di selezione.

Adesso, in una sfida aperta, entrambe le società hanno depositato istanze di concessione per lo stesso progetto: Porto Storico S.r.l. ha richiesto 72.138 metri quadrati di zona demaniale per un periodo di 30 anni, mentre Roma Marina Yachting ha avanzato una domanda per un'area di 107.000 metri quadrati per una durata di 40 anni.

Il progetto del Marina Yachting è considerato strategico per la città, con la promessa di rivitalizzare l'area intorno al Forte Michelangelo e attrarre turismo di qualità.

