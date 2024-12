CIVITAVECCHIA – “Prospettiva di infrastrutture resilienti e sostenibili nei porti e nella logistica”. È questo il tema sul quale si sono confrontati esperti provenienti da porti, logistica, sostenibilità e tecnologia per discutere le ultime tendenze e innovazioni nelle infrastrutture sostenibili durante i tre giorni di “Marlog Conferenc Towards Smart Green Blue Infrastructure" che si sono svolti dal 3 al 5 marzo scorsi ad Alessandria d’Egitto.

Tra i relatori ed ospiti di quella che negli anni è diventata una delle conferenze internazionali più importanti nel Medio Oriente e nel Nord Africa, anche il presidente di Medports Pino Musolino che ha avuto l’occasione di «partecipare - ha spiegato - ad un evento eccezionale, ben organizzato. Tre giorni di confronti fruttuosi, presentazioni approfondite e, per me personalmente, tanti spunti di riflessione da portare a casa». Per Musolino, presidente anche dell’Adsp del Mar Tirreno centro settentrionale, è stata l’occasione anche per promuovere il network del Lazio e aprire a possibili nuovi contatti con altri Paesi.

«Davvero un ottimo lavoro quello di Marlog Conference - ha aggiunto - sono estremamente grato per lo spazio che mi è stato concesso e grazie all’associazione MEDports per la fiducia che ripone in me come Presidente».

Nel corso dei tre giorni si è parlato quindi di come ridurre le emissioni derivanti dalle operazioni portuali, migliorare l’efficienza energetica nei porti e nella logistica, sviluppare infrastrutture verdi, creare una catena di fornitura più sostenibile.

I relatori, tra cui appunto il presidente Musolino, hanno condiviso le loro intuizioni ed esperienze sulle sfide e le opportunità della sostenibilità nei porti e nella logistica, illustrando i passi già compiuti e guardando ai prossimi obiettivi da raggiungere.

