CIVITAVECCHIA – C’è anche il sito internet dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale - www.portidiroma.it - tra i siti web italiani oggetto di attacchi hacker. Per tutta la giornata di ieri, infatti, è rimasto irraggiungibile. Per il quarto giorno consecutivo, infatti, siti italiani sono stati bersaglio di attacchi; come rivendicato su X dal collettivo filorusso NoName057(16), ieri nel mirino sono finite soprattutto le pagine di alcuni porti e aziende di trasporto pubblico locale. Diversi siti come quello del porto di Olbia e Golfo Aranci, Porti di Roma (Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta) e di Atb Bergamo sono risultati inaccessibili o rallentati. L’offensiva è stata lanciata lunedì in risposta al discorso pronunciato a Marsiglia dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, definito dai pirati informatici “russofono” per aver “paragonato la Russia al Terzo Reich”. Nei giorni scorsi gli attacchi di tipo Ddos avevano colpito siti di ministeri, banche, forze dell’ordine, aziende finanziarie e legate alla produzione di armi.

