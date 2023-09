CIVITAVECCHIA – Si è svolta ieri mattina a Molo Vespucci la cerimonia di consegna del diploma agli allievi del corso di alta formazione in “Gestione della Logistica Integrata e dei Processi di Spedizione”. Si tratta del primo Corso che l’ITS Academy Fondazione Giovanni Caboto completa nella sede di Civitavecchia, in collaborazione con l’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale e con l’Escola Europea di Trasporto Intermodale di Barcellona. Questo percorso sta permettendo agli allievi diplomati di entrare in un mondo, quello della logistica, in forte espansione in Italia. Un settore a forte incidenza tecnologica in cui la preparazione mirata, offerta dall’ITS, fa la differenza. «Siamo giunti al termine di un ulteriore percorso di alta formazione, conferma dell’impegno profuso dal nostro Its nel fornire gli strumenti giusti ai nostri allievi per affrontare questo tipo di settore». Ventuno gli allievi che, provenienti da diverse parti d’Italia, hanno raggiunto il loro obiettivo, superando l’esame che si è tenuto a dicembre 2022. Oggi a meno di un anno dal conseguimento del titolo, circa il 90% dei diplomati è già occupato in imprese del settore. La cerimonia è stata anche un’occasione per incontrare i responsabili delle aziende che hanno collaborato nella realizzazione del percorso e che stanno offrendo delle concrete opportunità agli allievi. «È fondamentale dare continuità all’offerta formativa, in un territorio come quello di Civitavecchia - ha affermato il presidente dell’ITS Academy Caboto, Cesare d’Amico – nel 2020 abbiamo deciso di avviare il primo corso, in un periodo sicuramente non facile. L’impegno, il costante ascolto ed il coinvolgimento delle aziende, ma soprattutto la volontà e determinazione dei nostri giovani, ci hanno permesso di raggiungere questo importante risultato». Considerato il fabbisogno espresso dalle aziende ed i risultati raggiunti, quest’anno l’ITS Academy Caboto ha intenzione di raddoppiare l’offerta formativa con due corsi nel settore della Logistica. La novità è il percorso, sempre nel segmento Logistica, relativo alla Gestione della Pianificazione Logistica e dei Trasporti (Transport and Logistics Planner). Questo si pone l’obiettivo di formare una figura professionale che sia specializzata nel coordinare le risorse e le attività di magazzino e la pianificazione, organizzazione e gestione del trasporto. Le iscrizioni sono aperte. I Corsi si svolgono nella sede di Civitavecchia, nell’area portuale, tra aula e laboratorio. La durata complessiva di ogni percorso formativo è di 2 anni, il corso è gratuito e aperto a tutti i diplomati.

