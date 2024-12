CIVITAVECCHIA – Sono state pubblicate le modalità di accesso al finanziamento per lo sviluppo e l’implementazione dei servizi Port Community System (PCS) per l’interoperabilità con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte e la Piattaforma Logistica digitale Nazionale (PLN) a valere sulle risorse previste dalla Misura M3C2 I 2.1 del PNNR "#Next Generation Italia" che ne costituisce parte integrante. «L’Avviso disciplina le modalità ed i requisiti necessari per la presentazione delle proposte di investimento per l’ammissione al finanziamento - si legge in un comunicato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - al quale possono presentare richiesta di ammissione a finanziamento le Autorità di Sistema Portuale (AdSP)». Le risorse erogabili per la realizzazione degli interventi previsti sono pari a 16 milioni di euro, di cui almeno il 40% delle risorse allocabili è destinato prioritariamente alle Regioni del Mezzogiorno. I servizi Port Community System (PCS) sono quei sistemi in grado di facilitare lo scambio di informazioni tra gli attori della filiera, semplificando le procedure di scambio di informazioni con la pubblica amministrazione, rendendo in questo modo più efficiente e sicuro il flusso delle merci tra il porto e l’hinterland, secondo gli indirizzi del Piano Nazionale della Portualità e della Logistica. Titolare del procedimento di assegnazione dei finanziamenti è la Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l’intermodalità con il supporto di RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa.

