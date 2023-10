CIVITAVECCHIA – “Unica identità, unica rete, unica destinazione: strategie per lo sviluppo turistico dell’Etruria Meridionale”.

È questo il titolo del convegno che sarà ospitato al porto di Civitavecchia il prossimo 23 ottobre, organizzato dalla Dmo Etruskey, in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

La mission dell’associazione Dmo Etruskey consiste nel promuovere e valorizzare il territorio dell’Etruria Meridionale, attraverso un progetto condiviso da parte di soggetti pubblici e privati, con due obiettivi ambiziosi: creare una unica identità territoriale con un brand immediatamente riconoscibile da posizionare a livello nazionale e internazionale e creare un’offerta turistica strutturata, in rete sul territorio, per rispondere alla domanda di turisti ed escursionisti alla ricerca di esperienze vere, uniche e da raccontare. Al centro il porto di Civitavecchia, porta d’ingresso per milioni di crocieristi. Tanto che Dmo è già volata nel corso dell’anno alla fiera del turismo di Berlino e al Seatrade di Miami.

Il 23 ottobre sarà l’occasione per avviare un confronto fra le varie realtà, mettendo a sistema i punti di forza e best practices del territorio con l’obiettivo di avviare un processo moltiplicatore del valore turistico territoriale che si ritrova nella forte e radicata presenza della cultura Etrusca, presente in tutti i Comuni coinvolti.

I lavori del convegno si svolgeranno al mattino, mentre nel pomeriggio tutti gli associati saranno coinvolti in un incontro di formazione dedicato alla comunicazione turistica, con un focus sui canali e i contenuti relativi al progetto di una Destination Management Organization.

