CIVITAVECCHIA – Escola Europea - Trasporto Intermodale e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale sono liete di annunciare il rinnovo della loro collaborazione per i prossimi tre anni (2024-2026). Questa partnership continuerà a favorire l'educazione marittima e del trasporto intermodale attraverso l'innovativo progetto "Rome Port Academy", destinato sia a studenti che a professionisti.

L'accordo sottolinea l'impegno di entrambe le organizzazioni a promuovere la logistica sostenibile e la comprensione delle operazioni portuali, contribuendo in modo significativo allo sviluppo di futuri professionisti del settore marittimo.

Escola Europea – Intermodal Transport L'Escola Europea - Intermodal Transport è il centro di eccellenza europeo per la formazione in logistica e trasporto intermodale. Il suo primario obiettivo è incentivare l'intermodalità come fondamento per lo sviluppo della logistica sostenibile in Europa. Offre una vasta gamma di corsi formativi e programmi specializzati che abbracciano l'intermodalità marittima e ferroviaria, le nuove tendenze logistiche, il trasporto di merci refrigerate e la transizione energetica. Inoltre hanno sviluppato il Port Virtual Lab, un Simulatore Virtuale che ti permette di simulare operazioni commerciali, logistiche e di trasporto nella vita reale. La piattaforma è accessibile su pvl.one.