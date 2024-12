CIVITAVECCHIA – Automar, leader nel settore della logistica per l'automotive, ha organizzato per oggi un open day dedicato alla professione di autista di bisarca. L’evento, organizzato in collaborazione con Alis, l'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, si terrà domani alle 16 presso l'Adsp a molo Vespucci, nel porto, e sarà aperto al pubblico.

L'iniziativa, intitolata “Drive the future: diventa un autista e mettiti alla guida del tuo destino", mira a reclutare nuovi talenti per il trasporto di autovetture, offrendo un'opportunità unica per entrare a far parte di un'azienda di prestigio. Tra gli inteventi quello del sindaco Ernesto Tedesco, del presidente dell’Adsp Pino Musolino e del sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. L'evento sarà moderato da Antonio Errigo, vice dg Alis.

