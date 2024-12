CIVITAVECCHIA – «Civitavecchia sta diventando il quinto porto al mondo per le crociere. Troppo spesso ci dimentichiamo che l’Italia è in assoluto il leader incontrastato nella crocieristica e nello shipping nel mondo. Non lo raccontiamo mai. Siamo i primi a dire quando sbagliamo ma mai abbastanza quando siamo bravi».

È quanto evidenziato dal presidente dell’Adsp del Mar Tirreno centro settentrionale Pino Musolino, nel corso del suo intervento al 3° Summit nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum a Gaeta. Il presidente, di ritorno dal Seatrade Global Cruise di Miami, dove Civitavecchia ha presentato le sue potenzialità, gli sviluppi infrastrutturali anche a sostegno del settore e le caratteristiche che l’hanno resa punto di riferimento a livello nazionale e non solo, ha infatti fatto riferimento a quanto emerso nel corso della più grande fiera mondiale della crocieristica.

Ebbene, Civitavecchia è al quinto posto al mondo, dopo Miami, Port Canaveral, Fort Lauderdale e Barcellona. Un porto al centro dell’Italia, ad un passo dalla Capitale, con strutture in grado di ospitare come meglio di altri grandi navi da crociera. Un porto che oggi, forte dei 3,3 milioni di passeggeri movimentati nel 2023, guarda con entusiasmo ai prossimi anni, per consolidare la propria posizione.