CIVITAVECCHIA – È entrata nel vivo la stagione crocieristica. Basta girare per il centro cittadino per rendersi conto della ripresa del turismo.

Solo ieri in porto erano presenti infatti cinque navi da crociera - Norwegian Epic, Norwegian Escape, Oasis of the Seas, Costa Smeralda e Crystal Symphony - per un totale di circa 26mila passeggeri in transito.

Molti quelli che hanno scelto di raggiungere la Capitale: già prima delle 9 tanti i turisti che, a piedi, raggiungevano la stazione ferroviaria facendo lo slalom tra i cantieri al viale. Altrettanti però quelli rimasti in città e che, per tutta la giornata, si sono intrattenuti visitando il centro, le chiese, il mercato, i negozi, le piazze e gli angoli più suggestivi di Civitavecchia, in maniera autonoma, cartina alla mano, o accompagnati da guide turistiche.

Anzi, come confermato dal direttore generale della Rct John Portelli, anche quella di mercoledì è stata una giornata di intenso lavoro. «Due giorni impegnativi nel porto di Civitavecchia – ha infatti spiegato – abbiamo ospitato ben 11 navi da crociera: Mein Schiff 2, Viking Star, MSC Seaview, MSC Splendida, Marella Voyager, Sea Cloud II, Norwegian Epic, Norwegian Escape, Oasis of the Seas, Costa Smeralda e Crystal Symphony. Circa 40.000 passeggeri in due giorni».

Un primo vero assaggio di stagione che si prospetta più che positiva, dopo quella record dello scorso anno.

Pochi giorni fa, infatti, il presidente dell’Adsp Pino Musolino e lo stesso Portelli hanno presentato i risultati dei primi quattro mesi del 2024, che hanno visto movimentati 444.050 crocieristi, sia in transito (253.900) in visita turistica che imbarcanti e sbarcanti (turn around) nel porto di Civitavecchia (190.150). Un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo le stime di Rct, quindi, l’anno in corso può superare i 3,3 milioni di passeggeri registrati nell’anno 2023.

