CIVITAVECCHIA – Per il quarto anno consecutivo, nel primo giorno del nuovo anno, monsignor Gianrico Ruzza, vescovo della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina, nonché promotore dell’Apostolato del mare, ha impartito via radio, dalla sala operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, la benedizione a tutti gli equipaggi delle navi in porto e in rada, agli operatori portuali, dei servizi tecnico nautici, dei servizi di mobilità e di interesse generale.

Monsignor Ruzza, accolto dal Comandante della Capitaneria di porto di Civitavecchia, il capitano di vascello Michele Castaldo, ha espresso parole di profonda vicinanza per i marittimi e le loro famiglie che quotidianamente affrontano i disagi e la solitudine di chi sul mare vive e lavora.

Il sentito ringraziamento per la benedizione ricevuta si è tradotto nel corale suono proveniente dalle unità presenti in porto che in questo giorno di festa assicurano un servizio indispensabile per la collettività.