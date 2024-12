CIVITAVECCHIA – Il primo Consiglio Direttivo di Federagenti, tenutosi a Roma, ha segnato una svolta importante per la rappresentanza del Lazio nel panorama portuale e logistico italiano. Per la prima volta nella storia di Asamar, infatti, il Lazio ha ottenuto la vice presidenza nazionale della Federazione degli Agenti Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi, con la nomina della civitavecchiese Barbara Carabetti, presidente dell’associazione.

Una carriera di rilievo nel settore crocieristico ha portato la Carabetti a essere scelta per questo ruolo di prestigio. Oltre alla Vice Presidenza, le è stata conferita anche la Presidenza della Commissione Crociere, incarico strategico in un settore sempre più cruciale per l’economia marittima nazionale.

«Un sincero ringraziamento al presidente Paolo Pessina, al past president Alessandro Santi e al segretario generale Marco Paifelman per la fiducia riposta in me - ha dichiarato Carabetti – Asamar Lazio è onorata di assumere per la prima volta la Vice Presidenza nazionale. Nel mio ruolo, mi impegnerò al massimo per essere all’altezza delle aspettative e contribuire al continuo sviluppo del settore».

Con colleghi di alto profilo come Vito Totorizzo (Puglia), Paolo Spada (Friuli Venezia Giulia) ed Enrico Bonistalli (Toscana), il nuovo direttivo di Federagenti appare ben attrezzato per affrontare le sfide di un settore complesso ma ricco di opportunità. «Con passione e impegno – ha concluso Carabetti - lavorerò al fianco di tutti i colleghi per rafforzare la nostra professione e promuovere la crescita del nostro comparto».