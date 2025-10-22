CIVITAVECCHIA – Dovrebbe concludersi entro la giornata di domani la discussione in Senato sulla nomina degli undici presidenti di Autorità di sistema portuale, tra cui l’attuale commissario di Molo Vespucci Raffaele Latrofa.

Ieri infatti l’VIII commissione permanente presieduta da Claudio Fazzone non ha esaurito l’esame dei diversi punti all’ordine del giorno.

Ci sono già due convocazioni, per oggi alle 13 e per domani alle 11, giornata entro la quale, salvo imprevisti, dovrebbe chiudersi la partita delle nomine per dare il via liberi ai decreti a firma del Ministro per la nomina dei nuovi presidenti dei porti.