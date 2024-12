CIVITAVECCHIA – «Ho presentato le mie dimissioni dal Comitato di Gestione dell'AdSP».

Lo dice il componente designato da Città Metropolitana Roma Capitale per il Comitato, Pino Lotto, che interviene all’indomani dell’approvazione del rendiconto dell’AdSP del Mar Tirreno centro settentrionale, annunciando le sue dimissioni e il suo ingresso tra le fila del candidato sindaco di M5S e Up D’Antò.

«È con un misto di emozione e determinazione – dice Lotto – che oggi, 30 Aprile 2024, annuncio la mia decisione di dimettermi dalla mia carica di membro del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale (ADSP). Questa scelta, da me ponderata con grande senso di responsabilità, è dettata dalla mia volontà di candidarmi alle imminenti elezioni amministrative per sostenere con tutto il mio impegno la candidatura di Enzo D'Antò. Per me, la politica è prima di tutto una missione di servizio verso la comunità, e credo fermamente nelle capacità e nell'onestà di Enzo D'Antò nel guidare la nostra città verso un futuro migliore. Il suo programma e il suo impegno per il bene comune hanno conquistato il mio pieno sostegno, e mi sento onorato di poter contribuire attivamente al suo progetto per la nostra città. Tuttavia, prima di intraprendere questo nuovo capitolo della mia vita politica, ho voluto assicurarmi che alcune questioni cruciali fossero affrontate con la massima serietà e responsabilità. Pertanto, ho deciso di attendere a presentare le mie dimissioni per garantire la stabilità e il benessere sia dei lavoratori che dell'ente».

Lotto spiega di aver, con il sostegno del candidato sindaco, «lavorato instancabilmente per assicurare l'approvazione del contratto di secondo livello, mettendo così al sicuro i diritti e gli interessi dei lavoratori portuali. Successivamente, ho dedicato tutte le mie energie all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ente, affinché l'AdSP possa continuare a operare con efficacia e efficienza anche dopo la mia partenza. Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine al Presidente Musolino per la fiducia che ha riposto in me e per il suo costante sostegno durante il mio mandato. Inoltre, desidero ringraziare i miei stimati colleghi del Comitato di Gestione per la collaborazione e il supporto che mi hanno offerto in ogni momento. Anche se lascio il mio attuale ruolo, lo faccio con la consapevolezza che continuerò a servire la mia comunità con la stessa passione e dedizione che mi ha guidato finora. Sono fiducioso che, con Enzo D'Antò come sindaco, potremo realizzare grandi cose per la nostra amata città. Grazie – conclude – a tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo percorso e che continueranno a sostenermi nei miei futuri impegni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA