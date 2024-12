CIVITAVECCHIA – Lavori in corso al porto di Civitavecchia, in attesa della ripresa ufficiale delle crociere. Approfittando proprio della “bassa stagione”, infatti, in queste settimane Rct si è rimboccata le maniche per farsi trovare pronta all’appuntamento. «Stiamo procedendo - ha raccontato il manager John Portelli - con i nostri lavori di manutenzione annuale su banchine, terminal e ponti passeggeri». Inoltre, in questi giorni, si sta procedendo con lo smantellamento del vecchio Terminal Bramante, l'installazione di ulteriori pannelli fotovoltaici sul Terminal Amerigo Vespucci nonché l'installazione di quattro defribrillatori nei terminal.

Per lo smantellamento del vecchio Bramante, sono impegnate nove ditte locali: Cisco Ingegneria, BEA Services, Impresa Sacchetti Verginio, LS Impianti, GVM Energy, Movisud, Port Utilities, Port Mobility e CILP. «L'antico Terminal Bramante ha avuto un ruolo importante nello sviluppo delle attività crocieristiche nel porto di Civitavecchia - ha aggiunto Portelli - nonostante sia stato triste vederlo demolito, è stato smontato per poter essere ricostruito in un’altra banchina, continuando così a servire le navi e i passeggeri che fanno scalo a Civitavecchia. Rct è orgogliosa del fatto che le operazioni di smantellamento e di spostamento dei servizi sottostanti vengono eseguite da aziende locali».

