MONTEFIASCONE - Un cambio di passo per Fratelli d’Italia a Montefiascone, che, dopo l’elezione del nuovo direttivo lo scorso 2 febbraio, è pronto a intraprendere una nuova fase. Il circolo si è presentato con un forte senso di responsabilità, consapevole del mandato ricevuto dai propri iscritti e determinato a mettere in campo iniziative che possano rispondere alle esigenze della comunità locale. Nei primi giorni di attività, il nuovo coordinatore Mirko Zuffi ha già messo i cantiere una serie di azioni mirate, partendo dal primo incontro svolto martedì 4 febbraio, durante il quale sono state definite le attività da svolgere per mesi di febbraio e marzo. A guidare il nuovo corso del partito, la volontà di essere presenti sul territorio e di ascoltare la gente, il carburante delle azioni politiche quotidiane in genere. Uno degli esempi più concreti di questo impegno si concretizza nel primo gazebo pubblico, che si terrà domani, mercoledì 12 febbraio al mercato di Montefiascone, dalle 10 alle 12,30. L’iniziativa, che ha come obiettivo la raccolta firme in favore delle forze dell’ordine, contro le aggressioni ed il ritorno al rispetto delle istituzioni, rappresenta il primo passo di una serie di attività a favore della sicurezza della città. Fratelli d’Italia, quindi, cambia marcia: non più un’entità che osserva da lontano, ma una forza attiva che torna tra la gente con umiltà e voglia di ascoltare, pronta a dialogare con i cittadini e a impegnarsi per il benessere della città. Il nuovo circolo, quindi, si propone di essere un punto di riferimento per tutti, con una politica di concretezza e impegno che parte dal basso, dai cittadini, per rispondere alle sfide del presente e costruire un futuro migliore per la comunità.

