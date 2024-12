Mammo Rappo in consiglio comunale? Non è fantapolitica ma la possibilità che potrebbe crearsi per l’eventuale uscita di scena dell’attuale consigliera delegata ai rapporti con la scuola di Palazzo dei Priori, Rosanna Giliberto.

Mammo Rappo, al secolo Massimiliano Urbani, infatti, risulta il primo dei non eletti e si è presentato con la lista “Con Chiara per Viterbo” che, due anni fa, fu una di quelle di appoggio a Viterbo2020, il movimento civico di Chiara Frontini. In quell’occasione Urbani prese 77 voti alle spalle di Paolo Moricoli che fu eletto. La possibilità di Mammo Rappo in consiglio comunale è legata ai destini lavorativi di Rosanna Giliberto, insegnante da anni a Viterbo ma di origini di Messina. La Giliberto è stata eletta con 133 voti nella stessa lista di Mammo Rappo e, recentemente, ha avuto la notizia di avere vinto un concorso per dirigente scolastico in provincia di Cuneo. Un’occasione di lavoro importante ma che ha, davanti a sé, varie incognite. Rosanna Giliberto si è distinta per un intenso impegno amministrativo nelle fila della maggioranza Frontini e, prima di tutto, lasciare la sua carica metterebbe da parte una delle consigliere più valide tra chi guida Palazzo dei Priori. Davanti alla scelta di lasciare il consiglio comunale, poi, ci sono le incognite dei ricorsi fatti al Tar sulle nomine del sindacato Anief e il 5 settembre, dovrebbe esserci il pronunciamento. Non è detto che il Tar non possa accettare il ricorso e respingere le nomine fatte e in cui rientra Rosanna Giliberto. Un’altra alternativa potrebbero essere eventuali posti vacanti per il ruolo di dirigente scolastico nella Tuscia e nel Lazio: in quest’ultimo caso la Giliberto potrebbe decidere di spostarsi e non perdere il suo posto di consigliera comunale. Rosanna Giliberto è attiva sul fronte amministrativo e sindacale scolastico nel sindacato Snals e, la sua eventuale uscita, certamente sarebbe una perdita importante per Chiara Frontini e i suoi.

Mammo Rappo, dal canto suo, è apprezzato non solo per le 7 canzoni in stretto dialetto viterbese (il primo tormentone ‘Ha capito come?” ancora riecheggia nelle orecchie di tutta la Tuscia) realizzate dal 2016 a oggi, che l’hanno fatto conoscere sui social e diventare il rappresentante più noto della viterbesità più schietta ma anche per il suo impegno sociale. Massimiliano Urbani, infatti, si è sempre prestato a iniziativa di beneficenza e ha collaborato con tanti progetti benefici. Attualmente è autista presso la società Francigena e, se l’incastro di situazioni dovesse portarlo a Palazzo dei Priori, scriverebbe un’altra pagina importante della sua vita poliedrica