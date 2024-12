«La Regione Lazio è pronta a giocare un ruolo da protagonista al Vinitaly 2024, la fiera internazionale dei vini e dei distillati, che si terrà a Verona dal 14 al 17 aprile». Lo dicono in una nota gli onorevoli Mauro Rotelli e Luca Sbardella. Dalla presentazione di ieri «organizzata da Arsial e Regione Lazio presso alla camera di Commercio di Roma, appare evidente - affermano - che quella di quest’anno sarà un’edizione particolarmente importante, dove il Lazio si distinguerà con il nuovo padiglione che potrà ospitare oltre 50 aziende vinicole regionali. L’ evento è una straordinaria vetrina per gli imprenditori del settore, che si sono impegnati in un progetto collaborativo tra produttori, consorzi e tutti gli attori che contribuiscono a garantire la qualità dei nostri vini tipici, affermando così un marchio distintivo per la nostra regione. Questo risultato è frutto dell’impegno della Giunta guidata dal presidente Rocca, l’assessore Righini, e del Commissario Arsial Raffa, ai quali vanno i nostri ringraziamenti, insieme al capogruppo FdI in consiglio Regionale, Daniele Sabatini e al consigliere Giulio Zelli», concludono.