BAGNOREGIO - Il Comune di Bagnoregio ha ottenuto un importante contributo di 15 mila euro dalla Regione Lazio, destinato a finanziare interventi volti a rafforzare il sistema integrato di videosorveglianza sul territorio comunale. Questo finanziamento rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della sicurezza e della qualità della vita per i cittadini. Il finanziamento di 15 mila euro sarà utilizzato per l’installazione e l’aggiornamento delle telecamere di sorveglianza presenti sul territorio, ampliando così la rete di monitoraggio nelle aree più sensibili del comune. Questo contributo testimonia l’attenzione della Regione Lazio, anche alla luce dei furti avvenuti nelle ultime settimane in giro per la provincia, verso i piccoli comuni e le necessità dei territori soprattutto in ambito di sicurezza e innovazione tecnologica. La regione ha infatti da tempo messo in atto politiche di sostegno per le amministrazioni locali, al fine di favorire il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini e il rafforzamento delle infrastrutture territoriali. La cifra finanziata verrà incrementata di ulteriori 10 mila euro provenienti dal bilancio comunale. Il sindaco Luca Profili e l’amministrazione comunale di Bagnoregio hanno espresso grande soddisfazione per il contributo ricevuto dalla regione Lazio, sottolineando l’importanza di questo intervento per il benessere della collettività. «La sicurezza dei nostri cittadini e dei visitatori è una priorità per questa amministrazione – ha dichiarato il sindaco. – Grazie a questo contributo, possiamo fare un ulteriore passo avanti nel miglioramento del nostro sistema di videosorveglianza, garantendo una maggiore tranquillità a tutti coloro che vivono e lavorano nel nostro comune. Grazie alla polizia locale per aver sviluppato il progetto che poi è stato finanziato».

