CIVITAVECCHIA – Via Tirso trasformata in un imbuto di caos e proteste, fortunatamente solo per alcune decine di minuti.

Dopo mesi – forse anni – di buche lasciate all’abbandono, i lavori di asfaltatura (parziali tra l’altro) sono partiti all’improvviso alle 11 del mattino, bloccando completamente il transito, anche ai residenti.

Nessun preavviso reale, nessuna comunicazione efficace: solo un divieto e gli agenti della Polizia locale a presidiare l’area.

Il risultato è stato una paralisi totale.

Alla rotatoria dell’Interporto, cittadini increduli sono rimasti bloccati per una buona mezz’ora.

Tra loro anche un uomo che stava raggiungendo il cimitero sulla Braccianese per la cremazione della madre, rimasto incolonnato nel traffico senza possibilità di procedere.

Una scena surreale, che ha indignato tutti i presenti.

L’ennesimo episodio che mette sotto accusa l’assessore Patrizio Scilipoti, già finito nel mirino per i recenti lavori in pieno centro durante l’uscita dei bambini dalla scuola Cialdi.

Anche in quel caso, traffico nel caos e nessuna assunzione di responsabilità.

Silenzio assordante da parte dell’amministrazione comunale sui disagi che ogni volta i cittadini sono costretti a subire.

La gestione dei Lavori pubblici in città continua a essere improvvisata e disattenta ai bisogni reali dei cittadini.